В оккупированном россиянами Крыму активисты оставили послание о предстоящей докупации полуострова.
Об этом сообщается в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая лента".
Неизвестные распространили в Керчи и Симферополе листовки с красноречивыми обращениями к местным жителям:
- 24.08.2022. Крым - готов! Крымчане ждут.
Крым - Украина, не только с 1954, а всегда.
- Береги жизнь - эвакуируйся!
- 24.08.2022. Как вернемся - все будет хорошо!
"Керчь и Симферополь ждут возвращения домой! Уже пару недель полуостров чувствует, как курение в неустановленных местах на военных объектах приближает ВСУ!"- говорится в сообщении.
Активисты призвали жителей полуострова не нарушать правила личной безопасности и не приближаться к военным объектам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что российская оккупация там временная, а Украина возвращается.
Также ранее глава государства призвал жителей оккупированных территорий не приближаться к российским складам боеприпасов и штабам.
"Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными", - подчеркнул он.