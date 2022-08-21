Людей призвали не приближаться к военным объектам.

В оккупированном россиянами Крыму активисты оставили послание о предстоящей докупации полуострова.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая лента".

Неизвестные распространили в Керчи и Симферополе листовки с красноречивыми обращениями к местным жителям:

"Керчь и Симферополь ждут возвращения домой! Уже пару недель полуостров чувствует, как курение в неустановленных местах на военных объектах приближает ВСУ!"- говорится в сообщении.

Активисты призвали жителей полуострова не нарушать правила личной безопасности и не приближаться к военным объектам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что российская оккупация там временная, а Украина возвращается.

Также ранее глава государства призвал жителей оккупированных территорий не приближаться к российским складам боеприпасов и штабам.

"Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными", - подчеркнул он.

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