Семья фальшивомонетчиков едва не обрушила экономику Великобритании

Группа из девяти британских фальшивомонетчиков приговорена в общей сложности к 41 году тюремного заключения по самому громкому за всю историю Великобритании делу о поддельных денежных купюрах, сообщает телеканал Sky News.

Королевский суд Снересбрука (Snaresbrook) признал, что деятельность обвиняемых представляла серьезную угрозу экономике Великобритании. Они выпустили в обращение фальшивых банкнот почти на 14 миллионов фунтов-стерлингов.

Экспертам из Банка Англии удалось изъять 714 016 фальшивых банкнот номиналом в 20 фунтов-стерлингов и 27 351 поддельных купюр по 50 евро. При этом, как считает полиция, в обращении до сих пор остается около миллиона фальшивок самого высокого качества.

В банду фальшивомонетчиков входили представители четырех поколений одной семьи, включая прабабушку, которая занималась хранением поддельных купюр. Присутствующие в зале суда родственники обвиняемых встретили приговор криками и оскорблениями в адрес судей, полицейских и журналистов.

Лента.ру