Свободной земли не осталось, а жить как-то надо

Свободной земли в Киевской области практически не осталось. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила глава Киевской государственной областной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО на пресс-конференции.

«Очень долго областные власти стихийно раздавали землю. Свободной земли в области практически нет. А земля, переданная в аренду, находится в тени», - отметила глава обладминистрации.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила о том, что есть программа, в которой обладминистрация сотрудничает с Киевским национальным аграрным университетом и Аграрной академией наук, которые имеют большие площади на территории Киевской области. Работа ведется также «с собственниками больших участков, которые получили их на 5-8 лет в аренду, и просто ждут цену на землю и ничего не делают».

«Есть примеры переговоров, как, мотивируя владельцев участков, начать проекты на этой территории. Мы не хотим решать эти вопросы в судах, а хотим, чтобы люди с большими наделами начали работать на развитие области», - заметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, обладминистрация провела мониторинг земельных участков и подготовила предложения для инвесторов – от строительства промышленных предприятий до развлекательных комплексов. Среди таких проектов строительство Диснейленда с аквапарком, которое готов профинансировать инвестор из Риги, а также строительство заводов строительных материалов. Для продвижения проектов обладминистрация устраивает встречи с инвесторами и арендаторами участков.