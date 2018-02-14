Передумали: станцию метро "Майдан Незалежности" не будут закрывать из-за визита Порошенко

Ранее в Киевском метрополитене сообщили, что станция не будет работать из-за официальных мероприятий с участием президента.

Завтра в Киеве станция "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщается в Twitter КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 15 февраля, станция метро "Майдан Незалежности" будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в "Киевском метрополитене" сообщили, что станция "Майдан Незалежности" не будет работать из-за официальных мероприятий с участием президента Украины. Сейчас предыдущее сообщение удалено.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 15 февраля на улицах Цитадельная, Лаврская, Грушевского, Крещатик, Михайловская, а также на Владимирском спуске вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114 и троллейбусов маршрута № 38.

Как сообщает КП "Киевпастранс", с 6.00 15 февраля временно отменяют остановки: автобусов маршрута № 24, троллейбусов маршрута № 38 "Национальный музей истории Украины во II мировой войне" на высадку и посадку; автобусов маршрутов № 24, № 114 "Майдан Незалежности" в обоих направлениях.