"Крымского дезертира" Баранова приговорили к 13 годам тюрьмы

В ходе судебного заседания Баранов признавать свою вину отказался.

Подольский районный суд Киева признал бывшего украинского военнослужащего Александра Баранова виновным в государственной измене и дезертирстве, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Читайте такжеЗадержанный в Крыму "украинский шпион" может быть переселенцем из Донбасса — СМИКак сообщает «Крым. Реалии», ссылаясь на адвоката осужденного Валентина Рыбина, приговор Баранову вынесли 8 февраля.

Отмечается, что в ходе судебного заседания Баранов признавать свою вину отказался. Несмотря на этом, суд признал его виновным по ч.1 ст.408 (дезертирство), ч.1 ст.111 (госизмена) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания (младший сержант).

При этом на основании «закона Савченко» Баранову засчитали часть срока заключения – как 1 день за 2 с момента ареста. (т.е. – с 20 ноября 2016 года). Таким образом, Баранов отбыл уже почти 3 года тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2016 года украинские правоохранители задержали бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова на административной границе с временно оккупированным Крымом.

По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако изменили присяге и перешли служить в российскую армию. Они приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений