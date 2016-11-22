СБУ допускает возможность обмена задержанных на границе с Крымом дезертиров-предателей

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает возможность обмена задержанных на административной границе с оккупированным Крымом бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова на украинских пленных, которые удерживаются на полуострове или на территории РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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"Они представили российские паспорта... Теоретически все может быть, но их судьбу будет сначала определять следователь, то есть в соответствии с Уголовному процессуальному кодексу и Уголовному кодексу Украины, а уже потом можно судить", - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Баранова и Одинцова задержали 21 ноября украинские правоохранители на административной границе с временно оккупированным Крымом.

По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако изменили присяге и перешли служить в российскую армию.

Они приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.

Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составляет 350 тыс. грн, для Одинцова – 250 тыс. грн. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.