Ветеринарная милиция взялась за генно-модифицированные товары...

Управление ветеринарной милиции МВД Украины с сегодняшнего для приступило к проверке наличия маркировки, указывающей на содержание генетически модифицированных организмов в продуктах питания животного происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления ветеринарной милиции МВД Украины Сергей ОКСЮТА.

По его словам, такие действия милиции связаны с правительственными требованиями о необходимости соответствующей маркировки продуктов относительно наличия (отсутствию) ГМО.

Отныне каждый предприниматель или завод по изготовление продуктов питания обязан вносить соответствующие сведения на этикетку. Согласно законодательству, продукт питания может содержать лишь 0,1% ГМО.

Кроме того, как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, по словам С.ОКСЮТЫ, в течение этого года зарегистрировано более 10 случаев массовых отравлений граждан, вызванных употреблением некачественных пищевых продуктов, в частности, остро появляется проблема отравлений детей. Поэтому сейчас работники ветеринарной милиции проверяют детские лагеря, базы отдыха и санатории с целью предупреждения возможного ввоза некачественной продукции.

Так, за первое полугодие 2009 года работники ветеринарной милиции изъяли из оборота более 1036 тонн продукции животного происхождения сомнительного качества. Чаще всего такая продукция сопровождалась фиктивными документами о ее качестве и безопасности, а во многих случаях вообще транспортировалась без документов. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения фиктивных фирм по закупке незаконно ввезенной животноводческой продукции и подпольных цехов по ее переработке, создания устойчивых коррумпированных связей с работниками контрольных органов, что приводит к значительным непоступлениям средств в государственный бюджет и способствует развитию теневой экономики.