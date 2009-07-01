ГПУ возбудила уголовное дело в отношении бютовца Лозинского

Сегодня Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО по статье, предусматривающей уголовную ответственность за нанесение умышленных телесных повреждений, которые повлекли смерть человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, «сегодня, 1 июля, с учетом собранных доказательств по уголовному делу, возбужденному по факту нанесения тяжких телесных повреждений группой лиц, которые повлекли смерть пострадавшего Олийныка, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.