В Киеве презентовали фильм о легендарном бойце АТО – оперном певце Слипаке

Съемки ленты проходили во Львове, Париже и на месте боевых действий, где воевал и погиб Василий Слипак.

В столичном кинотеатре «Украина» состоялась премьера документального фильма «Миф», которая рассказывает историю жизни Героя Украины Василия Слипака - солиста Парижской национальной оперы, волонтера, который пошел добровольцем на фронт и отдал свою жизнь, защищая Украину.

Как сообщает правительственный портал, режиссерами картины являются Леонид Кантер и Иван Ясной, продюсерами – Екатерина Мизина и Александр Дриз.

«Съемки ленты проходили во Львове, Париже и на месте боевых действий, где воевал и погиб Василий Слипак. Архивное видео, воспоминания собратьев переплетаются с элементами анимации в исполнении Юрия Журавля и сочетают в фильме два жанра - кино и концерт», – говорится в сообщении.

По словам одного из авторов кинокартины режиссера Леонида Кантера, образ Василия Слипака собирали по всему миру: «Это история об очень счастливой жизни - добродушном, жизнелюбивом и веселом человеке, и хотя во время просмотра ленты на глазах стоят слезы - эта история не трагическая, а героическая. Когда ты видишь такую мощную невероятную историю жизни – начинаешь задумываться над своим и думать о собственных ценностях».

«Я чувствую гордость, что в одно время со мной жила такая личность и боролась за такие важные вещи. Теперь он стал более мощным оружием, чем сам себе представлял», - добавил он.

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Брат героя фильма Орест Слипак убежден, что благодаря этому фильму, мы будем помнить о тех героях, которые отдали жизнь за Украину и продолжают отстаивать независимость Украины на Востоке страны.

«Я бы очень хотел, чтобы этот фильм стал мотивацией для обращения максимального внимания к тея Героям, которые воевали и находятся сейчас в тяжелом состоянии, которые нуждаются в помощи и реабилитации», - говорит Орест Слипак.

Как отмечает портал, проект MYTH / МИФ стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки этого фильма составляет 620 тыс. грн, при общей стоимости производства 1 млн 577 тыс. 282 грн. Съемки ленты проходили с августа 2016-го года до апреля 2017-го.

Министр культуры Украины Евгений Нищук поблагодарил авторов фильма за создание этой ленты и подчеркнул необходимость создания художественными средствами образа современного украинского героя.

Боец 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса “Правый сектор”, волонтер Галина Клемпоуз с позывным “Жемчужинка”, которая воевала вместе с Василием Слипаком, поделилась своими воспоминаниями об этм светлом, оптимистичном и очень положительном человеке.

«Он был очень позитивным и веселым человеком, всегда заряжал всех на улыбки. Были моменты, когда у нас возникали какие-то бытовые проблемы, я шла расстроенная, а он подходит – кулак ко лбу и говорит – мы думаем о хорошем, улыбайся, и после этого нельзя было остаться равнодушным. Кроме того, он был чрезвычайно скромным человеком, не хотел, чтобы его всемирная слава влияла на отношения с нами и его восприятие. Был всегда наравне со всеми, выполнял работу вместе со всеми - нужно было что-то копать, он копал, нужно было нести – он нес. А еще, он много пел, впервые я это услышала, когда он чистил пулемет, устраивал мини-концерты в окопах, исполнял традиционные украинские песни и некоторые арии из опер и всегда улыбался...», – рассказала Галина Клемпоуз

С 8-го февраля лента «МИФ» выходит на экраны украинских кинотеатров.

Как сообщал УНИАН, Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с начала революции возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные в поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области.

20 февраля 2017 года президент посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.