Состоялась премьера фильма о погибшем на Донбассе оперного певце Слипаке

8 февраля лента "Миф" выйдет в украинский прокат. Фильм о Василии Слипаке, который погиб от пули снайпера в Донецкой области, переведен на английский, итальянский, испанский, болгарский языки.

В Чернигове состоялся премьерный показ документального фильма "Миф" о жизни погибшего в зоне проведения антитеррористической операции оперного певца Василия Слипака. Как передает корреспондент УНИАН, на премьеру фильма вечером 26 января собрались журналисты, волонтеры, участники АТО, общественные деятели и все желающие.

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«Миф» - новый фильм режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния, рассказывающий историю жизни оперного певца с мировым именем и уникальным голосом, активного участника Революции достоинства, волонтера, добровольца. В 2016 году при выполнении боевого задания Слипак с позывным «Миф» погиб от пули снайпера на Донбассе.

Кантер сообщил, что работа над фильмом продолжалась в течение 17 месяцев в Украине и Франции, где почти 20 лет проживал Слипак. Бюджет ленты составил 1,5 млн грн, из которых 300 тыс. грн - средства, собранные с помощью проекта "Спильнокошт". Так же откликнулись многие люди, которые предоставили фото и видеоматериалы о Слипаке. Также фильм финансово поддержало государство.

"Пытались сделать каждый эпизод зрелищным, но не героизировали Василия, стремились сделать максимально искренним и правдивым портрет героя", - сказал Кантер.

Авторы сочетают в документальном фильме два жанра: кино и концерт, также есть элементы анимации. По словам режиссера монтажа Ярослава Попова, это своеобразное новаторство и смелый шаг - объединить документальное кино с анимацией. По его мнению, фильм получился разноплановый - музыкальный, о войне, лирический.

"Такие фильмы нельзя в одну канву положить, о живом веселом человеке, который прожил невероятную жизнь", - сказал Попов.

27 января фильм покажут в Сумах, Харькове и Черкассах. В целом премьерные показы ленты состоятся в 18 городах Украины, а с 8 февраля фильм выйдет в украинский прокат.

Картина "Миф" переведена на английский, итальянский, испанский, болгарский язык, поэтому его создатели намерены рассылать ленту на международные фестивали. Также уже запланированы презентации в Италии и Канаде.

Как сообщал УНИАН, Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Помаранчевой революции, с начала революции возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные в поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского Донецкой области. 20 февраля 2017 года президент посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.