В Житомире презентуют сборник воспоминаний очевидцев и участников Революции Достоинства

Отмечается, что этот проект начат весной 2014 года, и его главной целью является сбор устных свидетельств очевидцев и участников Революции Достоинства.

В Житомире 19 февраля презентуют сборник воспоминаний очевидцев и участников Революции Достоинства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«19 февраля в Житомире в Доме культуры состоится презентация совместного проекта преподавателей кафедры Истории Украины Житомирского государственного университета имени Франко и Дома украинской культуры. Проект реализуется по случаю мероприятий, посвященных Дню Героев Небесной Сотни», - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что этот проект начат весной 2014 года, и его главной целью является сбор устных свидетельств очевидцев и участников Революции Достоинства.

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««Майдан от первого лица. Региональное измерение» - это третий выпуск этой серии. Книга реконструирует события местных майданов, ведь во время Революции Достоинства украинская столица находилась в центре общественного внимания, а как проходили протестные движения в областях известно немного. Поэтому составители третьего сборника приняли за цель восполнить этот пробел и сформировать представление о майдане как о общеукраинское явление», - отмечают в горсовете.

Выпуск состоит из 25 разделов – по количеству регионов Украины. Части подаются с названиями областей, расположенными в алфавитном порядке.

Житомирскую область будут представлять ученые и преподаватели кафедры истории Украины Житомирского государственного университета имени Франко, которые занимались сбором устных свидетельств и подготовкой сборника. А также - очевидцы событий, чьи воспоминания вошли в эту книгу.