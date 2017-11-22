Революция Достоинства. Незавершенная

Четвертая годовщина Революции Достоинства. Наверное, у каждого, в зависимости от мировоззрения, личного участия в тех или иных процессах, будут свои мысли по этому поводу. Кто-то вспоминает со слезами на глазах и с гордостью за себя и соотечественников те ноябрьские дни 2013 года, а кто-то, затаив обиду и злость, клянет на чем свет стоит всех подряд – и майдановцев, и добровольцев, и волонтеров, и, конечно же, власть. Очень хочется надеется, что последних не так много, а вот сторонников, соратников и симпатиков тех, кто стоял на Майдане и кто сейчас защищает страну на фронте – все больше и больше…

Но скорее всего, очень много тех, кто участвовал, верил и помогал Майдану, но недоволен достигнутыми результатами, справедливо указывая на плачевное состояние в экономике, люмпенизацию общества и засилье агентов российских спецслужб на ключевых должностях в государстве.

Хотя… в истории, наверное, не раз так было, когда запредельный героизм, доблесть и мужество одних граничат с беспредельной трусостью, подлостью, алчностью и предательством других. С этим ничего не поделаешь.

Но, как бы там ни было, за эти четыре годы страна действительно далеко шагнула вперед. И успехи есть, в том числе, и в экономике – чего только стоит отказ от коррупционной российской газовой иглы!

И в международной политике успехи есть. Не так, может, много, как хотелось, но они заметны: иначе не было антироссийских санкций и безвиза.

Так что кричать #одназрада, вроде бы, и неправильно. Но и указывать на одни #сплошныепобеды после Революции Достоинства, как это делают некоторые провластные эксперты, тоже не с руки.

Мне вообще кажется, что нынешние слуги народа не шибко перетруждаются. Работают от силы неделю в месяц в пленарном режиме, и то кворума нет

Хотя побед было бы больше, если наши политические элиты соответствовали чаяниям и надеждам народа.

Ну, к примеру. Кто может назвать хоть одну реформу (в экономической и политической сфере), которую разработали и приняли народные депутаты самостоятельно, без давления извне – международных партнеров и/или гражданского общества? Лично я ничего не припоминаю.

Мне вообще кажется, что нынешние слуги народа не шибко перетруждаются. Работают от силы неделю в месяц в пленарном режиме, и то кворума нет. В пятницу зачастую уже зал полупустой. Все разбежались, разъехались. Да и работа в комитетах не кипит.

Ну, хорошо, под давление депутаты что-то приняли. К примеру, ввели е-декларирование. А толку от этого декларирования? Пиши, что хочешь, все равно их никто не проверяет. Горы наличности задекларировали – и ничего…

Создали антикоррупционные органы. Но если бы этого не требовал МВФ, наверное, до сих пор создавали бы. Как Антикоррупционный суд.

Обещали справедливые и честные суды. Но где они? Ни судов, ни судей. Верховный суд – и в тот на все 100% отобрать порядочных кандидатов (без темных пятен и подмоченной репутации) не удалось.

А принятие судебной реформы вообще в скандал превратилось. До сих пор спорят, что и как, не читая текст, приняли, и к каким последствиям это приведет.

Едва не все руководители силовых структур просили президента ветировать соответствующий закон, но Порошенко решил его подписать. Ну-ну. Посмотрим, что дальше будет, особенно, с резонансными уголовными делами. А главное – станет ли судебная власть доступной для обнищавшей части населения?

Пока Революция достоинства не достигла своей, пожалуй, главной цели – Справедливости. К ней еще предстоит прийти

Хотя, может, в этом и был замысел. Ведь в мутной водичке всегда легче рыбку ловить. Так проще одних олигархов раскулачивать, а с другими сотрудничать. Или среди своего окружения новых акул бизнеса взращивать…

Ну, согласитесь, как-то странно получается: едва ли не весь бизнес от обысков и маски-шоу стонет, и только у избранных – все хорошо. Магазины одного конкретного бренда растут, как грибы после дождя, да и дела у одной, вполне конкретной, энергетической компании идут крайне хорошо вследствие постоянного повышения тарифов для населения...

Печально и то, что все, практически все власть предержащие (снизу до верху) – демонстрируют едва не 100%-ю лояльность к коррупции.

Вот не понимаю, как за четыре года нельзя навести порядок на крупнейших стратегических предприятиях. Возьмите «Укрспирт». Там реформами и не пахло. Казна от высоколиквидной спиртовой отрасли кукиш получает, а могла бы – миллиарды гривен.

Или ситуация с «Укрзализныцей». Что не тендер, то скандал. Зато проворовавшийся менеджмент требует одного – повышения цен на перевозки пассажиров и грузов.

Кстати, потребитель по нынешним реформам – вообще козел отпущения. Он не только налоги должен платить, но необоснованно завышенным тарифом все «хотелки» близких к власти олигархов оплачивать: и покупку у сепаратистов украинского угля по роттердамским ценам, и ремонт энергосетей, а теперь еще и новый проект глобального строительства мусороперерабатывающих заводов…

В общем, пока Революция достоинства не достигла своей, пожалуй, главной цели – Справедливости. К ней еще предстоит прийти. И хотя можно понять тех, кто разочарован нынешним положением дел в Украине, следует иметь ввиду: такая ситуация должна еще больше сплачивать тех, кто выступал и выступает за идеалы Майдана. Просто, этот бой еще не окончен.

Николай Бабич