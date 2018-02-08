СМИ: за десять лет украинки стали в два раза чаще выходить замуж за иностранцев

Если в 2008 году в Украине с иностранцами заключался каждый 30-й брак, то в 2017 - каждый 15-й.

Спасаясь от бедности, нестабильности и войны, украинки все чаще выходят замуж за иностранцев. За последние десять лет доля смешанных браков в стране выросла в два раза.

Как пишет в свежем номере журнал Новое время, в целом число браков в Украине за последние десять лет сократилось почти в полтора раза. Однако количество заключенных союзов украинок с иностранцами растет. В 2008 году в стране зарегистрировали 11,4 тыс. смешанных свадеб, а в 2017-м — уже 15,5 тыс. То есть если в 2008 году с иностранцами заключался каждый 30-й брак, то в 2017-м — каждый 15-й. И это данные только по бракосочетаниям в Украине. К примеру, в Польше за последние два года число браков, заключенных местными жителями с гражданами Украины, выросло более чем вдвое — с 400 до 1 тыс.

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Изменились также предпочтения невест по странам происхождения женихов. Если 10 лет назад львиную долю “внешних” кавалеров составляли выходцы из СНГ — более 60 %, то сейчас на первые места вышли представители стран Европы и Азии. Причем азиатов больше всего — почти 40 %, европейцев — 31 %, затем следуют выходцы из стран Африки, Америки, Австралии и Океании, пишет Новое время.

Популярность заморских мужей среди украинок подтверждают и в брачных агентствах. По их подсчетам, число браков с иностранцами за последние пять лет выросло минимум вдвое, а число обращений от украинских женщин к международным свахам увеличилось не менее чем в пять раз.

Причем если раньше в агентства приходили за мужьями преимущественно совсем молодые девушки модельной внешности, ищущие богатого покровителя за рубежом, то сейчас иностранных женихов активно ищут женщины 35-50 лет, в том числе с маленькими детьми от предыдущих браков, отмечает Новое время.

Журнал приводит и истории из жизни. Так, львовянка Ярина Циж познакомилась с будущим мужем-аргентинцем прямо у себя дома. Несколько лет назад Мартин Иполито остановился у нее как турист по международному сервису CouchSurﬁng. Через полгода они поженились и Циж переехала к супругу на Мальорку.

А киевлянин Вадим знает о привлекательности иностранцев для украинок из-за личной драмы - ради одного из них его бросила собственная жена после десяти лет брака. Пара долгое время скиталась в поисках лучшей жизни по разным странам Южной Америки и Европы. Прогуливаясь однажды вечером по одному из центральных районов Барселоны, Вадим увидел свою жену с испанцем, шеф-поваром ресторана, в котором она работала. "Они вышли из ресторана под руку, она поцеловала его в губы, а потом они вместе уехали на мотороллере", - рассказал мужчина. После этого они развелись, а женщина вскоре вышла замуж за испанца.

Однако не все украинки, найдя себе мужа-иностранца, попадают в сказку. Самая острая проблема для украинских невест - домашнее насилие. Еще одна опасность - сексуальная эксплуатация. Эксперты призывают женщин до заключения брака собрать всю информацию о женихе и принимать меры предосторожности.

Как сообщал УНИАН, в ноябре минувшего года Кабмин расширил проект по упрощенной регистрации брака на новые населенные пункты.