На Днепропетровщине котов признали частью экосистемы города: коммунальщики против (видео)
11:21, 08 февраля 2018Общество
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В Каменском мэрия утвердила их право на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах.
На Днепропетровщине котов признали частью экосистемы города.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В Каменском мэрия утвердила их право на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах.
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Зоозащитники решением довольны. А вот коммунальщики не в восторге.
Отныне мэрия может штрафовать ЖЭКи, которые не будут соблюдать предписания и ограничивать передвижение кошек.
Коты могут проживать в подвалах, а местные жители их подкармливать.
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