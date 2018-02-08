На Днепропетровщине котов признали частью экосистемы города: коммунальщики против (видео)

В Каменском мэрия утвердила их право на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах.

На Днепропетровщине котов признали частью экосистемы города.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Каменском мэрия утвердила их право на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах.

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Зоозащитники решением довольны. А вот коммунальщики не в восторге.

Отныне мэрия может штрафовать ЖЭКи, которые не будут соблюдать предписания и ограничивать передвижение кошек.

Коты могут проживать в подвалах, а местные жители их подкармливать.