На Тернопольщине местная газета опубликовала статью о "захвативших власть жидах"

Между тем, в городском совете Черткова уже прокомментировали инцидент и открестились от издания "Чертковский вестник".

Газета "Чертковский вестник", выходящая в городе Чертков Тернопольской области Украины, 2 февраля вышла с редакционной статьей под названием "Жиды или евреи?".

Об этом в своем Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Статья подписана главным редактором газеты Марьяной Полянской, которая решила выяснить, почему при власти в Украине "так много жидов". Полянская, "углубляясь в историю", пишет, что "жиды всегда были там, где деньги, власть, выгода".

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Также она ставит под сомнение количество погибших во время Холокоста евреев. "Сначала евреи утверждали, что во время Второй мировой войны погибло 800 тысяч евреев, а затем цифра увеличивалась, с каждым годом убитых представителей иудейского народа становилось все больше", - написала Полянская.

Автора статьи также возмутило, что Израиль не признал украинский Голодомор, хотя его отмечает "весь цивилизованный мир". "Сейчас можем наблюдать, как жиды активно укореняются среди всех ветвей власти многих стран мира. Трамп, Меркель, Саакашвили, Ширак, Саркози, Берлускони, Трумэн, Линкольн и еще много президентов – все они евреи", - пишет Полянская.

Также Полянская заподозрила в еврейском происхождении и ряд украинских высокопоставленных политиков.

В свою очередь, в городском совете Черткова уже прокомментировали инцидент и открестились от издания "Чертковский вестник".

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"Городской совет во главе с городским головой Владимиром Шматьком выражают свое возмущение и несогласие по поводу публикации в газете "Чертковский вестник" от 2 февраля 2018 года №3 (503) "Жиды или евреи", автор которой является редактор Марьяна Полянская. Считаем, что в такой сложный для страны время, когда на востоке Украины продолжается агрессия со стороны России, статьи такого рода еще больше разжигают межнациональную вражду", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что не понятна позиция Марьяны Полянской и цель такой публикации.

"Сообщаем, что согласно Закону Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" и решением Чертковского городского совета от 30 марта 2016 г. №181 "О реформировании печатного средства массовой информации и редакции "Чортковский вестник", учредителем которого является Чортковский городской совет" Чортковский городской совет вышел из состава учредителей данного печатного средства массовой информации", - добавили в горсовете.