Украина ожидает от Израиля признания Голодомора актом геноцида - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Государства Израиль признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Украиной и Израилем. Выражено удовлетворение положительной динамикой развития украинского-израильского политического диалога на всех уровнях», - говорится в сообщении.

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«Президент Украины привлек внимание собеседника к тому, что в Украине в 2018 году отмечается 85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов и отметил, что в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа. Учитывая что 27 января в Украине и во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, Петр Порошенко выразил солидарность с почтением памяти жертв этой ужасной трагедии», - сообщили в пресс-службе.

Также президент выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года.

Среди прочего собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

«Собеседники согласились с необходимостью дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. В этой связи стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем», - сказано в сообщении.

Порошенко обновил свое приглашение Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в удобное время.