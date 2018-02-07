Резонансное ДТП в Харькове: из обвинения Зайцевой "исчезли" упоминавшиеся опиаты (видео)

Следователи объяснили, что доказать употребление наркотических веществ подозреваемой не сумели.

В Харькове впервые в судебном зале встретились подозреваемые в деле о страшном ДТП на Сумской 20-летняя Елена Зайцева и 49-летний Геннадий Дронов. Подготовительное заседание длилось более четырех часов.

Читайте такжеАдвокат Дронова на заседании выступил против назначения рассмотрения дела по существу Как удалось выяснить, в обвинительном акте следствие считает виновными обоих участников ДТП. По заключению следователя, Зайцева на скорости, выше разрешенной, выехала на перекресток уже на желтый сигнал светофора. Дронову также инкриминируется выезд на желтый и то, что он не заметил авто Зайцевой, говорится в сюжете ТСН.

При этом в обвинительном акте нет упоминаний об опиатах, которые обнаружили в организме Зайцевой после аварии. В прокуратуре подтвердили, что наркотическое опьянение они доказать не смогли.

Водителей внедорожников привезли в зал в наручниках, с прессой оба общаться отказались. В суд пришли потерпевшие и их представители – шестеро родственников погибших и столько же тех, кто выжил и получил травмы. Они объяснили, что хотят справедливого решения, а как минимум три семьи, которые потеряли в аварии родных, собираются требовать компенсаций в миллион гривен каждому. "Мы будем подавать гражданский иск", - сообщила родственница погибшей Тина Шевцова. "Это резонансное ДТП. Надеюсь, что все будет справедливо", - сказал отец погибшей Николай Пономаренко.

На заседании суд рассматривал ходатайство сторон: адвокаты Зайцевой не возражают против того, чтобы наконец начать слушать дело по существу, а вот защита Дронова считает, что начинать преждевременно. "Позиция Зайцевой не изменилась – она вину признает полностью", - заверила Юлия Козырь. "Считаем, что в настоящее время это вопрос преждевременный, ведь защита имеет ряд ходатайств, то есть право обжаловать действия и бездействие следователя прокурора", - пояснил Сергей Перепелица.

После выяснения позиций сторон судья удалился в совещательную комнату, где должен решить, начать ли рассмотрение дела по существу либо вернуть обвинительный акт в прокуратуру. Также ему следует определить, оставить ли под стражей обоих подозреваемых. Свое решение судья огласит в среду в 14:00 часов.