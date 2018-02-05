Лутковская рассказала о подготовке "правосудия переходного периода" для Донбасса

Омбудсмен подчеркивает, что государство должно надлежащим образом подготовиться, чтобы освобождение Донбасса не стало «коллапсом» для региона.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что государство должно урегулировать вопросы осуществления правосудия переходного периода после освобождения Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом обмудсмен сказала сегодня на пресс-конференции.

По словам Лутковской, офис Уполномоченного наработал концепцию в области прав человека для преодоления конфликта на Донбассе на период 2018-2020 годов.

Преодоление последствий оккупации омбудсмен назвала обязательным направлением для понимания того, каким должно быть будущее на Донбассе в плане прав человека, уголовной ответственности для тех, кто позволил себе преступления против человечности, что будет со статусом жертв конфликта и как государству готовиться к тому, когда наступит день прекращения конфликта.

Читайте такжеДата следующего освобождения украинских заложников из Донбасса еще не определена – омбудсмен

«Есть вопросы о том, что будет с уголовной ответственностью... Человек, который работал учителем в школе, преподавал математику, и по тем или иным семейным причинам не смог переехать на подконтрольную территорию. Мы все понимаем: есть старшие родственники, есть какая-то привязка к имуществу, какие-то другие причины, просто некуда ехать. Этот человек будет нести ответственность за то, что работал на оккупированной территории? С моей точки зрения, такой ответственности не должно быть для человека», - сказала Лутковская.

Но, подчеркнула она, при этом должна быть жесткая уголовная ответственность каждого, «кто позволил себе нарушение прав человека, и каждого, кто позволил себе преступления против человечности сейчас на неподконтрольной территории».

«Соответственно, каким образом это прописать? Должны быть определенные границы. И эта концепция, над которой мы сейчас работаем совместно с правозащитниками, именно эти границы и определяет. Мы очень хотели бы, чтобы в результате отработки этой концепции она была принята в качестве закона в парламенте», - отметила омбудсмен.

Также, по ее мнению, было бы важно, чтобы эта концепция определила, какие еще законодательные акты необходимы Украине для того, чтобы после освобождения Донбасса заработало «правосудие переходного периода».

С этой целью, считает Лутковская, необходимо определить: «каким образом нужно ужесточить уголовную ответственность; как надо точно определить определенные преступления, за которые такая уголовная ответственность будет наступать; каким образом определить и успокоить людей, которые не совершали преступления, но проживали на неподконтрольной сегодня правительству Украины территории; как будет с ними и как до них донести, собственно, вопрос, что их ответственности не будет, и они могут не бояться того дня, после того, как Украина возобновит контроль».

Также, подчеркнула омбудсмен, надо определить, «как действовать государству, и что должно сделать государство для того, чтобы этот день не стал определенным коллапсом в жизни государства; кто будет правоохранителем на той территории, которая неподконтрольна сегодня украинскому правительству».