Лутковская рассказала о подготовке "правосудия переходного периода" для Донбасса

16:40, 05 февраля 2018
Общество
211 0
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом обмудсмен сказала сегодня на пресс-конференции.

По словам Лутковской, офис Уполномоченного наработал концепцию в области прав человека для преодоления конфликта на Донбассе на период 2018-2020 годов.

Преодоление последствий оккупации омбудсмен назвала обязательным направлением для понимания того, каким должно быть будущее на Донбассе в плане прав человека, уголовной ответственности для тех, кто позволил себе преступления против человечности, что будет со статусом жертв конфликта и как государству готовиться к тому, когда наступит день прекращения конфликта.

Читайте такжеДата следующего освобождения украинских заложников из Донбасса еще не определена – омбудсмен

«Есть вопросы о том, что будет с уголовной ответственностью... Человек, который работал учителем в школе, преподавал математику, и по тем или иным семейным причинам не смог переехать на подконтрольную территорию. Мы все понимаем: есть старшие родственники, есть какая-то привязка к имуществу, какие-то другие причины, просто некуда ехать. Этот человек будет нести ответственность за то, что работал на оккупированной территории? С моей точки зрения, такой ответственности не должно быть для человека», - сказала Лутковская.

Но, подчеркнула она, при этом должна быть жесткая уголовная ответственность каждого, «кто позволил себе нарушение прав человека, и каждого, кто позволил себе преступления против человечности сейчас на неподконтрольной территории».

«Соответственно, каким образом это прописать? Должны быть определенные границы. И эта концепция, над которой мы сейчас работаем совместно с правозащитниками, именно эти границы и определяет. Мы очень хотели бы, чтобы в результате отработки этой концепции она была принята в качестве закона в парламенте», - отметила омбудсмен.

Также, по ее мнению, было бы важно, чтобы эта концепция определила, какие еще законодательные акты необходимы Украине для того, чтобы после освобождения Донбасса заработало «правосудие переходного периода».

С этой целью, считает Лутковская, необходимо определить: «каким образом нужно ужесточить уголовную ответственность; как надо точно определить определенные преступления, за которые такая уголовная ответственность будет наступать; каким образом определить и успокоить людей, которые не совершали преступления, но проживали на неподконтрольной сегодня правительству Украины территории; как будет с ними и как до них донести, собственно, вопрос, что их ответственности не будет, и они могут не бояться того дня, после того, как Украина возобновит контроль».

Также, подчеркнула омбудсмен, надо определить, «как действовать государству, и что должно сделать государство для того, чтобы этот день не стал определенным коллапсом в жизни государства; кто будет правоохранителем на той территории, которая неподконтрольна сегодня украинскому правительству».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #правосудие на Донбассе#Лутковская о Донбассе