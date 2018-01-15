Лутковская просит у России разрешения посетить задержанных украинских пограничников в московском СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу посещения задержанных украинских пограничников, содержащихся в СИЗО «Лефортово».

Как сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, после личной встречи с близкими родственниками задержанных военнослужащих Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, Лутковская обратилась к Москальковой о нарушении ряда их прав.

«Во время беседы родственники пограничников сообщили, в частности, о том, что следователь, в производстве которого находится дело украинских пограничников, отказывает им в предоставлении разрешения на встречу с ними. Встреча консульского должностного лица Украины с задержанными украинцами состоялась в присутствии сотрудника следственного изолятора «Лефортово», который, по их словам, запрещал им общаться на родном языке и постоянно прерывал беседу», - говорится в сообщении.

Кроме того, мать Дзюбака сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына, в связи с чем он нуждается в дополнительном медицинском обследовании и лечении.

«Учитывая изложенное, прошу вас проверить эту информацию, и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры в пределах вашей компетенции для соблюдения прав граждан Украины Дзюбака и Марцоня, в частности, предоставления встречи с близкими родственниками, а также на общение с консулом на родном языке. Также прошу оказать содействие в проведении квалифицированного медицинского обследования состояния здоровья Дзюбака и предоставления ему необходимой медицинской помощи», - отметила Лутковская в своем письме к омбудсмену РФ.

Пользуясь случаем, Лутковская в очередной раз предложила российской коллеге продолжить практику совместных мониторинговых визитов.

«Предлагаю вам совместно осуществить мониторинговый визит в Херсонский следственный изолятор с целью мониторинга соблюдения прав граждан РФ, военнослужащих пограничной службы ФСБ России Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова. В свою очередь просила бы вас оказать содействие в организации моей встречи с задержанными гражданами Украины Дзюбаком и Марцонем в следственном изоляторе «Лефортово», - говорится в письме Лутковской.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

В конце октября похищенных пограничников доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Они арестованы до 5 февраля 2018 года.

25 января Трубчевский районный суд Брянской области начнет рассматривать их дела по существу.