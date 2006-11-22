Ивченко заплатил за трех баб 150 тысяч

Генеральная прокуратура Украины обвиняет прежнее руководство НАК «Нафтогаз Украины» в многочисленных финансовых нарушениях и нецелевом использовании средств. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам Т.КОРНЯКОВОЙ, руководство компании производило нецелевые перерасходы на авиаперевозки менеджмента компании, на фактически не предоставленные консалтинговые и юридические услуги, а также на организацию корпоративных праздничных мероприятий.

Так, по словам заместителя генпрокурора, 5 января т.г. тогдашний руководитель компании Алексей ИВЧЕНКО и экс-глава Министерства топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ с супругами, а также менеджмент компании с семьями на специально заказанном самолете ТУ-134 отправились праздновать рождество в Ивано-Франковскую область. Как сообщила Т.КОРНЯКОВА, на эти цели было потрачено 170 тыс. грн.

Кроме того, как отметила Т.КОРНЯКОВА, при организации проведения новогодних праздников 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатила одной частной структуре за оформление помещений 800 тыс. грн., при этом за приобретение трех снеговиков было уплачено 150 тыс. грн.

Т.КОРНЯКОВА также сообщила, что экс-руководителем ДК «Газ Украины» Александром БОЛКИСЕВЫМ на празднование Нового года было истрачено более 1 млн. грн., в том числе на фуршет - 350 тыс. грн., на оплату услуг фотомоделей, выступавших в роли Снегурочек, и на приобретение для них костюмов - 54 тыс. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.