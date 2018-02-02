Годовщина гибели Кузьмы Скрябина: вспоминаем лучшие песни певца (видео)

Музыкант оставил нам десятки любимых песен в плейлисте.

Сегодня, 2 февраля, прошло три года со дня гибели одного из самых популярных украинских певцов современности Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин. УНИАН сделал подборку самых известных песен музыканта.

Он запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией.

Кузьма написал много теплых песен про семью и друзей.

Он никогда не боялся выражать свою гражданскую позицию, в том числе и в песнях.

И, конечно же, не обошлось в творчестве певца без песен о любви.

Наверное, самая любимая песня всех выпускников Украины уже в течение 7 лет - "Выпускной" Скрябина.

Песни музыканта стали настолько популярными, что часто их перепевают его коллеги по цеху такие, как Тина Кароль, группа Антитела, Дмитрий Шуров, Святослав Вакарчук, Иван Дорн.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине в понедельник, 2 февраля 2015 года. По информации ГАИ, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с молоковозом. Похоронили Кузьму 5 февраля, на кладбище в Брюховичах. За день до смерти Кузьма снял несколько роликов о состоянии дорог в области и Кривом Роге.