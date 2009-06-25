Контрольный пакет акций банка «Надра» - в залоге с 2007 года

Контрольный пакет акций, а именно 51% банка «Надра», находится в залоге с 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила временный администратор банка «Надра» Валентина ЖУКОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, акции были заложены под получение внешнего займа в сумме 60 млн. долл.

Временный администратор сообщила, что она инициировала судебный процесс по этому соглашению.

В.ЖУКОВСКАЯ сказала, что банк намерен выполнить все условия, необходимые для его рекапитализации при участии государства, в том числе и уменьшение уставного капитала. Тем не менее, по ее словам, на сегодня нет конкретного плана по уменьшению уставного капитала, так как существуют зарубежные акционеры, которые в целом владеют около 7% акций и которые заинтересованы в улучшении ситуации в банке и способствуют этому.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.