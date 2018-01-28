В розыске за участие в НВФ: россиянин хотел попасть в Украину по поддельному украинскому паспорту

Россиянин находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связанным с террористическими группировками.

Гражданин Российской Федерации пытался попасть на территорию Украины, используя паспорт с поддельной страницей в паспорте.

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, вчера утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации. Мужчина прибыл рейсом из Стамбула и выдавал себя за украинца.

«Для пересечения границы гражданин предоставил украинский паспорт, однако сотрудники Госпогранслужбы сразу обнаружили замену страницы с учредительными данными. В дальнейшем пограничники выяснили и другие детали его поездки в Украину», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ходе фильтрационных мероприятий» нарушитель рассказал, что паспорт купил за 1000€, якобы, у незнакомых лиц, используя мобильные приложение, позволяющие обмениваться сообщениями. Проверив его по базам данных, стражи границы установили, почему мужчина пытался использовать поддельный паспорт.

«Оказалось, что он находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связанным с террористическими группировками. По данному факту проинформированы правоохранительные органы», – добавили в ГПСУ.