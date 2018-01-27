В Одесской области за три года увеличилось количество преступных групп, совершающих разбойные нападения и угоны - МВД

В 2017 году в регионе полиция выявила 10 групп преступных групп.

За последние три года в Одесской области увеличилось количество преступных групп, совершающих разбойные нападения, угоны, а также квартирные кражи.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщил Дмитрий Головин сообщил корреспонденту УНИАН после итоговой расширенной коллегии МВД.

"Акцент делал за последние три года. Да, больше стало организованных преступных групп, которые совершают разбойные нападения, угоны, квартирные кражи. Это именно по Одесской области. Ну а такая характеристика, как наркотики, торговля людьми - это стабильно есть одна-две группы. Выявляем", - сказал он.

По словам Головина, всего в прошлом году в области полиция выявила 10 преступных групп.

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"Одесская область дала 10 групп выявленных, 2 из которых - банды. То есть в 2018 году у нас есть уже наработки. Мы первый акцент сделаем на разбойные нападения, грабежи, в том числе на экономику, наркотики", - сказал Головин.

Также он уточнил, что преступные группы в регионе связаны с преступниками из Молдовы и Кавказского региона.

"Приднестровье, Молдова, наши "друзья" с Кавказского региона - очень насыщен регион у нас. Если вы обратили внимание, у нас постоянно ведутся отработки именно в этом направлении", - отметил начальник Одесского областного главка.