В гонке за главным «Оскаром» отныне будут бороться 10 фильмов

Американская киноакадемия приняла решение увеличить вдвое количество номинантов на соискание премии "Оскар"за лучший фильм - до десяти кинолент, говорится в пресс-релизе Академии. "Спустя более чем шесть десятилетий Академия возвращается к своим корням - к временам, когда более широкий круг кинокартин борются за звание лучшего фильма", - приводятся в тексте слова президента киноакадемии Сида Гэниса. Последний раз десять фильмов соревновались за одну из престижнейших наград в области киноикусства в 1943 году - тогда премию получила легендарная "Касабланка". "Результат будет тем же самым - один победитель. Но в гонке к финишной прямой с 2009 года будут участвовать десять, а не пять фильмов", - отметил Гэнис. По его словам, увеличение числа фильмов-участников в главной номинации позволит документальным фильмам, фильмам на иностранном языке и анимационным фильмам получить шанс на победу. "Увеличение числа фильмов до десяти позволит критикам Академии, принимающим участие в голосовании, отметить и включить в список номинантов больше потрясающих фильмов, которые нередко фигурируют в других номинациях на "Оскар", но не могут соревноваться за главный приз", - пояснил решение киноакадемии Гэнис. Церемония вручения "Оскара-2009"состоится 7 марта 2010 года в театре Kodak в Лос-Анджелесе. Списки кандидатов, претендующих на включение в различные номинации, будут разосланы членам жюри 28 декабря, завершится голосование 23 января. Список кандидатов на соискание премии будет оглашен 2 февраля.

РИА Новости