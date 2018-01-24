Освобожденный Савков в плену страдал от сахарного диабета: выжил только благодаря нелегальному инсулину

У освобожденного сегодня из плена 29-летнего Романа Савкова из-за стресса и плохих условий содержания начал развиваться сахарный диабет.

Буквально за два месяца парень похудел на 30 килограммов из-за болезни – с 80 кг похудел до 50. Инсулин на оккупированную территорию передавали нелегально через волонтеров. Благодаря этому инсулину боец и выжил, сообщает ТСН.

Условия содержания, рассказывает военный, были ужасными. Хуже всего – это клопы и гигиена. Парень сейчас мечтает поскорее оказаться дома в Винницкой области и заняться своим здоровьем.

Как сообщал УНИАН, Савкова сегодня обменяли на женщину, которая была осуждена на 12 лет за убийство двух нацгвардейцев. 21 января Порошенко помиловал женщину.