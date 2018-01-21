Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников - Геращенко

Чтобы способствовать продолжению освобождения украинских заложников президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление.

Об этом написала на странице в Facebook представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко после встречи Порошенко и главы УПЦ Онуфрием, в ходе которой они обсуждали вопрос освобождения из плена украинских военных.

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"На днях президент помиловал одну женщину («гражданку К.», совершившую преступление против Украины - УНИАН), которая в молодом возрасте совершила тяжелое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на президента, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО, и мы рассчитываем на освобождение украинских военных. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей и для Украины", – написала Геращенко.