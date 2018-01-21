Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников - Геращенко
Геращенко отметила, что это жест гуманизма и доброй воли, который будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО.
Чтобы способствовать продолжению освобождения украинских заложников президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление.
Об этом написала на странице в Facebook представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко после встречи Порошенко и главы УПЦ Онуфрием, в ходе которой они обсуждали вопрос освобождения из плена украинских военных.
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"На днях президент помиловал одну женщину («гражданку К.», совершившую преступление против Украины - УНИАН), которая в молодом возрасте совершила тяжелое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на президента, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО, и мы рассчитываем на освобождение украинских военных. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей и для Украины", – написала Геращенко.