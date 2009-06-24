«Газпром» просит не путать бизнес и политику

«Газпром» не видит оснований для пересмотра цен на газ для Украины и транзит через ее территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Я, как и мои коллеги, оснований для пересмотра ценовых условий или условий транзита, при всем моем уважении, не могут найти, тем более, когда такие заявления идут не со стороны партнеров, а на политическом уровне», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что не хотел бы комментировать политические заявления, так как «Газпром» занимается бизнесом.

Он выразил надежду, что контрактные условия будут выполняться, в том числе и относительно запросов на пересмотр договоров.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что в любом первоклассном контракте у каждой стороны есть право требовать пересмотра контракта. Он подчеркнул, что процедура по пересмотру контракта начинается не по желанию одной из сторон, а когда она смогла обосновать, с чем связана такая заявка.

«В истории были случаи, когда заявка поступала, но она не принималась из-за отсутствия обоснований», - сказал А.МЕДВЕДЕВ, добавив, что в случае, если переговоры не увенчались успехом, то этот вопрос рассматривается в арбитраже.