Евровидение-2018: заявку на участие в украинском отборе подали около тысячи исполнителей

Заявку на участие в национальном отборе на "Евровидение 2018" подали около 1000 желающих. Об этом рассказал музыкальный продюсер отбора Руслан Квинта, сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

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Из 1000 заявок только 60 получили положительный ответ, отметил продюсер.

"Отбор занял около двух-трех месяцев. Я практически все изучал сам – всю эту кухню: встречался с продюсерами, артистами и никого не упрашивал. Просто спрашивал, насколько вам это интересно и готовы ли вы поехать на "Евровидение". Было очень много молодых претендентов, мне приходилось заходить в интернет, находить их выступления в YouTube, смотреть, как они себя ведут на сцене. Если были вопросы по артистам, мы их приглашали на канал и просили петь вживую", – рассказал Квинта.

Он подчеркнул, что благодаря кастингу на нацотбор открыл для себя много хорошей музыки, которой раньше не слышал, и получил от этого эстетическое удовольствие.

Квинта добавил, что фаворитов в нацотборе у него нет, поскольку каждый из участников может достойно представить Украину на "Евровидении 2018".

"В этом году мы максимально расширили музыкальные жанры и покажем это зрителям. К тому же в этом году нет ни одной покупной песни. Все композиции написаны самими участниками. И это меня очень радует", – резюмировал Квинта.

По результатам первого этапа национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение 2018" стали известны имена 18 украинских исполнителей, которые примут участие в полуфиналах отбора. Они пройдут 10 и 17 февраля.

В финал, который состоится 24 февраля, выйдут шесть участников. Победитель национального отбора будет представлять Украину на "Евровидении 2018", который пройдет в Лиссабоне.

Конкурс "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.