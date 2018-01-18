Кто поедет на Евровидение-2018: один из участников назвал песню, с которой будет покорять нацотбор (видео)

Один из 18 участников нацотбора на "Евровидение-2018", группа KAZKA назвала песню, с которой поборется за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе.

KAZKA примет участие в нацотборе с хорошо знакомой поклонникам коллектива композицией "Дива". Трек увидел свет в середине декабря прошлого года. О выборе песни дуэт сообщил на своей странице в Instagram.

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"Была себе группа KAZKA: experimental metal коллектив со страстью к электро-фолку. И пела себе группа песен. И имела среди песен тех одну забавную. И группа положила ее в волшебную шкатулку и прислала на суд весьма уважаемых музыкантов. И песня та настолько всех поразила, что самый главный и самый строгий из музыкантов сказал: "Вот так "Дива"! – написали участники группы в соцсети.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, полуфиналы нацотбора на конкурс Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал состоится 24 февраля. Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах, - 19 января.