Жена скандального экс-майора Мельниченко покоряет Голливуд - снялась в клипе рокеров и сходила на шоу

Супруга бывшего майора Госохраны Николая Мельниченко, экс-телеведущая Наталья Розинская снялась в клипе известной американской рок-группы Black Veil Brides, которая будет номинирована на MTV Video Music Awards. Клип размещен на YouTube-канале группы.

Видео на песню Wake Up появилось в сети неделю назад, однако сейчас у него свыше 2 миллиона и 632 тысячи просмотров. Как сообщает газета «Вести», экс-телеведущую Первого национального канала на кадрах можно узнать с трудом. В клипе Наталья – брюнетка с гулькой и с непривычным макияжем.

Наталья Розинская в декабре перебралась в Лос-Анджелес, чтобы делать там кинокарьеру. Она призналась, что получила роль в клипе, пройдя обычный кастинг.

«Когда меня отобрали, то сказали приехать с комплектом белой одежды, и уже в 6.30 начало съемок, – говорит Розинская. – 15 людей в белом, я играю одну из протестующих и честно признаюсь, когда снималась, представляла себе некоторых наших политиков».

На самом деле, как говорит Розинская, это лишь первые ее шаги к успеху. Как сообщает "Медианяня", за последние дни она успела сняться в двух крупных телешоу – American's Funniest Home Videos и The doctors – в качестве зрительницы в зале.