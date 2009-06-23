В Америке решили, что Россия - более слабое государство, чем Украина

Американские обозреватели считают, что в настоящее время Россия менее стабильна, чем Украина. Этот вывод следует из рейтинга несостоявшихся государств, (Failed states index), который совместно готовят американские «Фонд мира» и журнал «Внешняя политика», сообщает Радио «Свобода» .

В то же время американские обозреватели обращают внимание на такие вызовы для украинской государственности, как раскол элит и утрата доверия общества к власти.

На карте мира, которую подготовили американские наблюдатели, Украину можно увидеть среди государств, оказавшихся на грани между стабильностью и развалом. По данным нынешнего рейтинга, в настоящее время положение в Украине немного лучше, чем в прошлом году: она занимает 110-ое место из 177 государств.

Наихудшее в этом рейтинге, первое место, занимает Сомали. Дальше – Зимбабве и Судан, где ситуация критическая. Для сравнения: соседние с Украиной Россия, Беларусь и Молдова оказались в списке государств, которые находятся в опасном состоянии. У России - 71-ое место, у Беларуси – 66-ое, а у Молдовы, где не заживает проблема Приднестровья, еще хуже место в рейтинге – 54-ое. В то же время соседние поляки и венгры живут уже в стабильных странах.

Специалисты по американскому «Фонду мира» и журналу «Внешняя политика» готовят свой ежегодный рейтинг на основе 12 критериев – социальных, экономических и политических.

Исследователь «Фонда мира» Марк ЛУКАС объяснил Радио "Свобода" хуже показатели России, по сравнению с Украиной, в первую очередь разной степенью уровня демократии. «В Украине политический раскол очень глубокий, но все равно положение намного прозрачнее. Не стихает конфликт между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЮЩЕНКО, но это происходит в пределах демократического процесса, тогда как в России фактически сложилась однопартийная система», – считает М.ЛУКАС.

К факторам, которые подрывают Россию изнутри, американский обозреватель добавляет августовскую войну с Грузией в 2008 году и повстанческие движения на российском Северном Кавказе.

Существенная разница между Украиной и Россией также в экономической области, продолжает М.ЛУКАС.

«Если посмотреть на цифры, то с первого взгляда может показаться, что дела в России намного лучше, но поскольку она так зависима от доходов от продажи нефти и газа, то существует большой риск инфляции, расслоения общества и колебаний в экономике. Украина не имеет таких залежей, но ее экономика более диверсифицирована», – говорит исследователь американского «Фонда мира».

В то же время Украину ослабляет зависимость от российских энергоносителей. Если отношения между странами не улучшатся, то Украина будет проигрывать, потому что Россия имеет намного больше инструментов влияния, отмечает американский обозреватель.

Среди наибольших украинских проблем авторы рейтинга не сложившихся государств также выделяют утрату доверия общества к власти, в частности, из-за постоянных политических раздоров.

Западные наблюдатели обращают внимание и на то, что в Украине хронически не могут найти себе применения талантливые люди. «Это не уникальная проблема Украины или Восточной Европы – так бывает, когда экономическое положение ухудшается. Государство платит за образование, но общество не имеет выгоды от этого капиталовложения, потому что самые талантливые едут в поисках лучшей судьбы в Западную Европу или США», – говорит исследователь.

По оценке М.ЛУКАСА и его коллег, наиболее прочные государства в настоящее время у северных европейцев, швейцарцев и ирландцев.