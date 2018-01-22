В центре Житомира провели акцию по созданию "живой цепи единства" (фото)

В центре Житомира 22 января провели акцию по созданию "живой цепи единства".

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в рамках празднования Дня Соборности Украины.

В этот день 1919 года провозгласили Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Именно поэтому празднование провели под лозунгом «Украина в каждом из нас».

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Участники мероприятия образовали «живую цепь» от Свято-Михайловского собора УПЦ КП к памятному знаку Героям Небесной Сотни на площади Королева.

Также состоялось шествие с участием оркестра, знаменосцев и участников «живой цепи единства».

Празднование завершилось совместным исполнением Гимна Украины на площади Королева.

Как сообщал УНИАН, Украина сегодня, 22 января, празднует День соборности, когда главной традицией является построение «живой цепи». Самую первую украинцы создали в 21 января 1990 года. Тогда «живая цепь», в которой приняли участие 450 тысяч человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.