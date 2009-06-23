Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, что делать клиентам проблемных банков, если отделение, в котором они обслуживались, попало под сокращение

Родовид Банк

В этом банке за последние три месяца количество отделений сократилось по всей Украине со 167 до 92. Как сообщили в колл-центре, счета клиентов из закрытых отделений переводили в соседние или центральные структурные под-разделения банков. «Позвоните по бесплатному номеру: 8-800-50-8888-0, назовите адрес своего отделения, и вам обязательно подскажут, где можно погасить кредит или где получить информацию о депозите и других банковских продуктах», — сообщили в пресс-службе «Родовида».

«Арма»

В этом банке сообщили, что за май-июнь у них закрылось два отделения — в городах Ривне и Бровары. Все счета клиентов этих отделений переведены в головной офис банка, расположенный в Киеве, ул. Жилянская, 41-а. Дополнительную информацию клиенты банка могут получить по телефону: 251-11-51.

«Биг Энергия»

Как сообщили в пресс-службе, здесь 9 июня закрылось пока только одно отделение №1 в городе Кузнецовск Ривненской области. Все активы и обязательства этого отделения перешли на обслуживание в филиал банка в городе Кузнецовске по адресу: микрорайон Вараш, 25. Клиенты могут узнать более подробную информацию по телефону: 8-03636-382-75.

Надра Банк

Сколько всего закрылось отделений со времени введения временной администрации, в банке ответить затруднились. В колл-центре, правда, сказали, что в Киеве за последнее время закрылись отделения по ул. Дегтяревской, Пушкинской, на бул. Тараса Шевченко. Куда именно «переехали» счета клиентов, нужно узнавать по телефону в колл-центре.

Банк Киев

В колл-центре финучреждения сообщили, что в последнее время они тоже сократили филиалы и отделения в каждом районе. Правда, информация о том, в каком именно и сколько, оказалась недоступной. Клиентам таких отделений посоветовали уточнять ее в центральном офисе банка по ул. Богдана Хмельницкого, 16/22, или по телефону: 206-51-83.

Укрпромбанк

По данным пресс-службы банка, за последние 2,5 месяца было закрыто 17 отделений. Узнать месторасположение, контакты и режим работы отделений, куда переведены клиенты, можно в информационно-справочной службе банка по телефону:

8-800-500-23-50.