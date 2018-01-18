Освобожденные из плена боевиков украинцы пришли на заседание Рады

Освобожденные заложники присутствуют на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины. Об этом с трибуны сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко, передает 112.ua.

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"Мы все без исключения в этом зале, какие бы фракции мы не представляли, счастливы приветствовать в этом зале освобожденных украинских заложников. Сейчас здесь присутствуют Игорь Козловский, за которого мы все с вами боролись, Василий Гулька с Тернопольской области, Андрей Бессараб из Мариуполя, Николай Герасименко, это легендарный "Кривбасс", его коллега Александр Лазаренко, Саша Олейник из Ровного, Александр Морозов из Сумм, Володя Фомичев, он студент господина Игоря Козловского, он молодец, вырвался из тех казематов, Тарас Гапьяк со Львова, Максим Иванов. Ребята, мы счастливы вас видеть", - сказала Ирина Геращенко.

Она отметила, что упомянутые лица подключились к работе по освобождению других заложников.

"Я хочу поблагодарить ребят, они сегодня не просто так в парламенте, а потому что они уже подключились к активной работе по освобождению других заложников. Сегодня ребята были на встрече с послами стран нормандского формата, стран ЕС, где не только рассказали о тех, кто еще остался там, кого мы не можем вытащить, но и о тех пытках, которые они пережили. Ребята благодарят нас сегодня за принятый законопроект о реинтеграции, считают, что все мы молодцы, что за это проголосовали. Ребята очень просят, чтобы мы сегодня в первом чтении приняли законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести", - добавила первый заместитель спикера ВРУ.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.