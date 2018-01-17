Обезьяна на Бали украла у Астафьевой телефон (фото)
13:49, 17 января 2018Общество
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Украинская певица Даша Астафьева, которая сейчас отдыхает в Индонезии, пыталась отобрать свой гаджет у обезьяны. В результате ей это удалось.
Астафьева отдыхает на Бали со своим братом Евгением / скриншот
Украинская певица Даша Астафьева, которая сейчас отдыхает на Бали, рассказала, что местная обезьяна стащила у нее телефон. Об этом певица написала в Instagram.
"Запомните эту обезьяну в лицо. Ровно через три минуты после этого фото именно она выхватит мой телефон. Убежит, залезет на дерево, и все наши тщетные попытки вернуть его обратно сделают наш день. Кажется, такое случается о-о-очень редко, но после того как она отгрызла чехол, оторвала защитный экран, гаджет стал не таким уж и интересным. Потом мой герой @zdarov_jekan (брат певицы Евгений") сделал мне звоночек – и телефон вернулся с трехметровой высоты на грешную землю", – сообщила Астафьева.
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