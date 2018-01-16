Это борьба за умы и сердца: посол США выступила за возобновление соцвыплат жителям оккупированного Донбасса

Украинская сторона должна восстановить в полном объеме социальные выплаты гражданам Украины, которые находятся на оккупированных территориях, считает Посол США в Украине Мари Йованович.

Соответствующее заявление дипломат сделала в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос журналиста.

«Мы так считаем. Люди оказались по разные стороны линии столкновения из-за прихоти судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди с одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины», - отметила Йованович.

Читайте такжеЛюди не могут получать украинскую и российскую пенсии одновременно – ТукаПо убеждению посла, если случаются случаи мошенничества и нецелевого использования соответствующих средств, способы решения таких проблем существуют.

«Кроме того, что такая социальная помощь важна для конкретных граждан и конкретных семей, можно посмотреть на это и с более широкой, национальной перспективы. Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе тех, которые по прихоти судьбы оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержкой», - подчеркнула дипломат.

Йованович отмечает, что для Украины важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда относительно того, что Украина не заботится о людях на востоке, является неправдивой.

«Это важно на будущее, для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас», - подытожила она.

Напомним, в феврале прошлого года министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев не сможет восстановить социальные выплаты на неподконтрольных ему территориях Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов минских соглашений.

Он напомнил: чтобы получить украинские пенсии, необходимо зарегистрироваться на свободной от сепаратистов территории. По его словам, в прошлом году СБУ выявила 460 тысяч лиц, которые получали выплаты как внутренне перемещенные лица, но ни разу не пересекали линию разграничения. После проведенной верификации 160 тысяч так и не идентифицировали.