Житомирщина готовится к ухудшению погодных условий – председатель ОГА Гундич дал срочное поручение

Житомирщина готовится к ухудшению погодных условий – председатель ОГА Игорь Гундич дал срочное поручение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий глава ОГА Игорь Гундич дал срочное поручение руководителям районов – проверить готовность техники к работе в зимних условиях, обеспечить надлежащее содержание автодорог области с привлечением дополнительной техники», - сказано в сообщении.

Осложнение погодных условий ожидается 16-20 января.

По данным Гидрометцентра, с 16 по 20 января на территории Житомирщины пройдут значительные осадки в виде снега и обледенения.

«Председатели райгосадминистраций несут персональную ответственность за проведение мероприятий по ликвидации последствий непогоды на автодорогах области», - подчеркивают в ОГА.