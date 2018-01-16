На десять метров выше главной елки страны: харьковская елка может попасть в книгу рекордов Украины (видео)

Высота елки по предварительным подсчетам 38 с половиной метров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это почти на десять метров выше главной елки страны. Сегодня после обеда рекордную высоту будут фиксировать представители книги рекордов Украины.

Этот рекорд елка удерживает уже пятый год подряд.