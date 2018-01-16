На десять метров выше главной елки страны: харьковская елка может попасть в книгу рекордов Украины (видео)
13:33, 16 января 2018Общество
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Этот рекорд елка удерживает уже пятый год подряд.
Высота елки по предварительным подсчетам 38 с половиной метров. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Это почти на десять метров выше главной елки страны. Сегодня после обеда рекордную высоту будут фиксировать представители книги рекордов Украины.
Этот рекорд елка удерживает уже пятый год подряд.
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