Поющая в России украинская звезда вернулась в Киев (фото)

Работающая в России украинская певица Ани Лорак приехала в Киев для подготовки к новому шоу.

"Подготовка к шоу "Дива" в самом разгаре. А вы готовы?", - подписала любительница РФ свое фото в Instagram.

В комментариях поклонники забаненной в Украине артистки спрашивают, будут ли включены Киев и другие украинские города в ее график выступлений.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, в новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат.

Так, пользователи соцсети после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что Ани Лорак "позаимствовала" идею с двойником у Тины Кароль.

Напомним, что из-за кадров со съемок этого клипа начали распространяться слухи о том, что Лорак прибегла к услугам пластических хирургов, а именно увеличила грудь.