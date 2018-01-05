Поющая в России украинская звезда показала соблазнительное фото

Украинская певица, любительница России Ани Лорак показала фото в купальнике. Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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Снимок, на котором певица позирует на пляже в Мексике, собрал много восхищенных комментариев: "Хороший пресс", "Hot girl", "Дива".

В то же время, некоторые фолловеры раскритиковали звезду за то, что она якобы прибегла к услугам пластических хирургов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат. Отметим, что режиссером видео стал Алан Бадоев.

Так, пользователи соцсети после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что Ани Лорак "позаимствовала" идею с двойником у Тины Кароль.

Напомним, что из-за кадров со съемок этого клипа начали распространяться слухи о том, что Лорак прибегла к услугам пластических хирургов, а именно увеличила грудь.