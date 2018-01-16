Названа причина смерти бездомного под стенами киевской больницы (фото, видео)

Полиция намерена закрыть уголовное производство по факту смерти бездомного под стенами киевской больницы. Правоохранители не обнаружили признаков преступления.

"Уже проведенным вскрытием тела установлено, что причина смерти – переохлаждение, потому криминального характера в данном событии нет. Ни в какой медицинской помощи указанное лицо не нуждалось", - пояснил руководитель следственного отдела Деснянского управления полиции Киева Роман Тремсин, передает ТСН.

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Личность умершего до сих пор не установлена. На вид ему было около 45 лет. Мужчина умер на расстоянии полусотни метров от приемного отделения больницы скорой медицинской помощи. "Этот технический или строительный закуток, к сожалению, не дал возможность вовремя заметить человека", - пояснил заместитель главного врачи Александр Бережной. Вместе с тем медики отвергают обвинения в том, что они якобы из-за отсутствия денег отказали в помощи бездомному. "Вы видите наш контингент. Вы видите, что здесь сейчас есть бездомные и им оказывается помощь. В больницу действительно привозят очень много бомжей, им некуда идти. И они просто остаются на территории больницы. Это очень большая проблема", - утверждает председатель общественного наблюдательного совета медицинского учреждения Анатолий Велимовский.

По словам медиков, в течение прошлого года в стенах больницы оказали помощь нескольким тысячам бездомных. Журналистам открыли коридоры и лестницы заведения, где и в эти дни можно было увидеть тех, кому больше некуда идти. "Здесь нормально, здесь лучше, тепло", - пояснил Петр из Молдавии, который периодически приходит в больницу греться, а санитарки угощают его горячим чаем. Другому молодому мужчине даже предлагали работу, однако он отказался. "У санитарок много работы, помоги – мы тебе заплатим. Он не будет работать, ему лучше выпросить, дадут деньги – купит "Боярышника" и будет лежать", - пояснила сестра приемного отделения Виктория Швед.

Напомним, 13 января портал dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве на улице Братиславской под стенами больницы скорой помощи умер бездомный, которого отказались лечить.

Сообщалось, что мужчина с травмами от избиения пришел в больницу. Но через некоторое время его мертвое тело заметили около стены больницы.

Больница в Киеве, возле которой было найдено тело бездомного, заявляет, что человек не обращался за медицинской помощью.