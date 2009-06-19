В Украине сегодня больше миллиона людей, пострадавших от Голодомора

В Украине на сегодняшний день насчитывается больше миллиона граждан, пострадавших от Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщил УНИАН председатель Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.

По его словам, информацию о пострадавших собирают и обрабатывают местные государственные администрации, впоследствии соответствующая информация будет передана в областные государственные архивы. Параллельно проводится документирование свидетельств пострадавших. По информации И.ЮХНОВСКОГО, на сегодняшний день уже задокументировано 210 тыс. таких свидетельств.

Комментируя указ Президента Виктора ЮЩЕНКО от 12 июня этого года относительно чествования памяти жертв Голодомора в части о предоставлении пострадавшим помощи, И.ЮХНОВСКИЙ отметил, что, поскольку речь идет о людях, родившихся до 1932–1933 годов, и возраст которых уже превышает 70 лет, то первоочередное значение для них будет иметь предоставление медицинской и социально-бытовой помощи.

Как сообщал УНИАН, Президент подписал указ о дополнительных мерах по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Согласно этому указу, Президент поручил Кабинету министров Украины предусмотреть, в частности, дополнительные меры по улучшению медицинского и социально-бытового обслуживания, предоставлению материальной помощи лицам, которые пережили Голодомор 1932-1933 годов в Украине, и др.

Служба безопасности Украины 22 мая этого года возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, в результате чего погибли миллионы граждан.