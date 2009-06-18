Улицу Коминтерна в Киеве переименовали

Улицу Коминтерна в Шевченковском районе Киева решено переименовать в улицу имени Симона Петлюры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За это решение проголосовали 76 из 117 присутствующих в зале депутатов. Проект решения был внесен с голоса в начале заседания сессии.

Переименование проводится в честь 130-летия со дня рождения С.Петлюры и во исполнение Указа Президента Украины от 16 мая 2005 года «Об увековечении памяти выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики”.