Нацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь", где расположен храм УПЦ КП

Военнослужащие 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины начали охранять историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь», где расположен храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, чтобы не допустить совершения актов вандализма, поджога и других противоправных действий.

Как сегодня сообщается на сайте Национальной гвардии Украины, бойцы заступили на службу 9 января.

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«В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства церковных объектов», - сказано в сообщении.

По словам начальника группы организации службы по охране общественного порядка капитана Максима Шеки, бойцы Нацгвардии должны предотвратить нападения или поджоги на территории музея.

На территории музея находится сечевой храм Покрова Богородицы, который принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По сообщению Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, сегодня председатель облгосадминистрации Константин Брыль провел рабочие встречи с управляющим Запорожской епархией УПЦ Киевского патриархата епископом Фотием и главой Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата митрополитом Лукой. Во время встреч Брыль призвал их к взвешенности и христианской мудрости.

«В последние дни широкий общественный резонанс вызвала ситуация в городе Запорожье, связанная с отказом священника Украинской православной церкви отпевать ребенка, крещенного в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Флешмоб «Принеси куклу в храм», взаимные оскорбления и призывы к физической конфронтации привели к повышению градуса на религиозной почве», - сказал он.

Как сообщалось, 31 декабря 2017 в Запорожье 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением - когда узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата. Ребенка всё же отпели. Священник УПЦ КП, которого успели найти родители, приехал на похороны с другого конца города.

После этого неравнодушные граждане приносили в храмы УПЦ МП куклы в знак солидарности с родителями ребенка, которого отказался отпевать священник.

6 января в Запорожье неизвестные в масках неподалеку от храма УПЦ МП избили участника АТО, который принес куклу.

Сегодня, 11 января, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила об открытии уголовного производства по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) «относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии УПЦ МП, ОО «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной розни и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины».