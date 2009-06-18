МИД проверяет информацию о задержании украинского самолета
10:37, 18 июня 2009Общество
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Арестованы трое летчиков
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании в Нигерии самолета, доставлявшего оружие из Украины в Экваториальную Гвинею.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИДа.
По информации ИТАР-ТАСС, самолет был задержан нигерийскими спецслужбами в международном аэропорту города Кано на севере страны, где совершил экстренную посадку в связи с технической неполадкой.
По данным агентства САПА, экипаж самолета арестован. На борту во время обыска обнаружено 18 ящиков с оружием.
По предварительным данным, трое летчиков - граждане Украины.
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