МИД проверяет информацию о задержании украинского самолета

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании в Нигерии самолета, доставлявшего оружие из Украины в Экваториальную Гвинею.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИДа.

По информации ИТАР-ТАСС, самолет был задержан нигерийскими спецслужбами в международном аэропорту города Кано на севере страны, где совершил экстренную посадку в связи с технической неполадкой.

По данным агентства САПА, экипаж самолета арестован. На борту во время обыска обнаружено 18 ящиков с оружием.

По предварительным данным, трое летчиков - граждане Украины.