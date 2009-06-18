В Нигерии задержан украинский самолет с оружием - СМИ

В Нигерии перехвачен самолет, доставлявший оружие из Украины в Экваториальную Гвинею. Как сообщило агентство САПА, он был задержан нигерийскими спецслужбами в международном аэропорту города Кано на севере страны, где совершил экстренную посадку в связи с технической неполадкой.

Экипаж самолета арестован. На борту во время обыска обнаружено 18 ящиков с оружием. По предварительным данным, трое летчиков - граждане Украины.

ИТАР-ТАСС