Опальная звезда вновь покинула Украину (фото)
12:46, 10 января 2018
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Опальная певица находится в Риме, о чем свидетельствует ее пост в соцсети.
Гросу уже не в Киеве / фото instagram.com/alina_grosu
Сбежавшая в Россию украинская певица Алина Гросу, которая недавно приехала в Киев, опять покинула Украину. Об этом свидетельствует ее пост Instagram.
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"А я путешествую 2-й день. Решила совместить приятное с полезным и отдохнуть, и впихнуть себе съёмку в праздничные дни", - подписала певица фото, сделанное в Риме.
Как сообщал УНИАН-Таблоид 4 января, украинская певица Алина Гросу, уехавшая строить карьеру в Россию, приехала в Киев. Она рассказала, что в столице Украины у нее съемки, но какие именно, не сообщается.
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