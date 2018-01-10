Опальная звезда вновь покинула Украину (фото)

Сбежавшая в Россию украинская певица Алина Гросу, которая недавно приехала в Киев, опять покинула Украину. Об этом свидетельствует ее пост Instagram.

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"А я путешествую 2-й день. Решила совместить приятное с полезным и отдохнуть, и впихнуть себе съёмку в праздничные дни", - подписала певица фото, сделанное в Риме.

Как сообщал УНИАН-Таблоид 4 января, украинская певица Алина Гросу, уехавшая строить карьеру в Россию, приехала в Киев. Она рассказала, что в столице Украины у нее съемки, но какие именно, не сообщается.