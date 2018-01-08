В полиции похвастались: за год разоблачили свыше 1,3 тысячи игорных заведений

17:35, 08 января 2018
Общество
105 0

Также во время санкционированных обысков изъяли 4,5 миллиона гривень, которые были получены преступным путем.

Во время санкционированных обысков изъяли 4,5 миллиона гривен / фото npu.gov.ua

Правоохранители за 2017 год разоблачили 1 329 разнообразных игорных заведений и открыли 647 уголовных производств, сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Нацполиции.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают вредным запрет игорного бизнеса - опрос

Отмечается, что нелегальные игорные заведения хорошо маскировали свою деятельность: работали под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривень.

Также во время санкционированных обысков изъяли 4,5 миллиона гривень, которые были получены преступным путем.

фото npu.gov.ua

Относительно игроков, которые занимались преступной деятельностью, было составлено и направлено в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи за участие в нелегальных азартных играх предусматривает наказание в виде наложения штрафа в 425 гривень.

Напомним, игорный бизнес в Украине запретили в 2009 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #игорные заведения#игорный бизнес