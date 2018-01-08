В полиции похвастались: за год разоблачили свыше 1,3 тысячи игорных заведений

Правоохранители за 2017 год разоблачили 1 329 разнообразных игорных заведений и открыли 647 уголовных производств, сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Нацполиции.

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Отмечается, что нелегальные игорные заведения хорошо маскировали свою деятельность: работали под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривень.

Также во время санкционированных обысков изъяли 4,5 миллиона гривень, которые были получены преступным путем.

Относительно игроков, которые занимались преступной деятельностью, было составлено и направлено в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи за участие в нелегальных азартных играх предусматривает наказание в виде наложения штрафа в 425 гривень.

Напомним, игорный бизнес в Украине запретили в 2009 году.