Литва удвоила выдачу трудовых виз для украинцев

В 2017 году Литва выдала 34,5 тысячи трудовых виз или разрешений на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тысяч документов получили граждане Украины, сообщает Delfi.lt со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

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Издание уточняет - в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тысяч человек, из них примерно 10 тысяч украинцев.

По словам экспертов, чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков. Бизнесмены утверждают, что больше всего хлопот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство.

В Департаменте миграции говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.